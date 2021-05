Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Donnerstag, den 13.05.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Betrunken auf der Autobahn

Oyten. Am Mittwochmorgen wurde der Autobahnpolizei Langwedel ein in Schlangenlinien fahrender Transporter auf der Autobahn 1 kurz vor dem Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Osnabrück gemeldet. Das Fahrzeug konnte angehalten und kontrolliert werden. Durch die eingesetzten Beamten wurde bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Bei einem freiwilligen Test wurde ein Atemalkoholgehalt von über 1,0 Promille festgestellt. Dem Herrn wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde der Führerschein nach erfolgter Blutentnahme durch die Beamten sichergestellt.

Straßenbaum zerstört

Verden. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Eisseler Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Eisseler Straße in Richtung B 215. Kurz hinter der Einmündung zum Mühlenweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Baum lag anschließend über einige Meter verteilt neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug dürfte durch den Zusammenstoß erhebliche Beschädigungen davongetragen haben. Der Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz:

Straßenbahn leitet Notbremsung ein

Lilienthal. Zu einer Notbremsung einer Straßenbahnlinie kam es am Mittwochmorgen auf der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. Auslöser war hierbei ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher trotz einer für ihn geltenden roten Ampel den Schienenstrang kreuzte und in den Brauereiweg einbog. In Folge der Notbremsung verletzte sich ein Fahrgast leicht. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lilienthal unter der Tel. 04298/465660 zu melden.

Parkplatzrempler in Lilienthal

Lilientahl. Am Mittwochmorgen, um 10:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des EDEKA in der Falkenberger Landstraße 7A. Hierbei beabsichtigte sowohl der 64-jährige Fahrzeugführer, als auch die 36-jährige Fahrzeugführerin rückwärts aus ihren jeweiligen Parklücken herauszufahren. Beide Fahrzeuge stießen bei diesem Versuch zusammen. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen gibt es bislang keinen eindeutigen Unfallhergang. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000EUR. Personen, die gegebenenfalls Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 zu melden.

PKW kollidiert mit Radfahrer

Eine 32-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW am Mittwochmittag den Kirchdamm entlang. An der Kreuzung zur Ottersteiner Straße übersah sie den von rechts kommenden, bevorrechtigen 73-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich im Kopfbereich. Dieser wurde für weitere Untersuchungen durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ungefähr 1600EUR.

