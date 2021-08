Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.08.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Straße "Wendische Markt" aus der Eschweger Innenstadt nachträglich gemeldet. Dort wurde bereits am 31.07.21 (Samstag) der Dachüberstand des Gebäudes in dem sich im Erdgeschoss ein tegut-Markt befindet, beschädigt. Verantwortlich war dafür offensichtlich ein höheres Fahrzeug, typischerweise ein Lkw, der den Schaden von 500 EUR am Gebäude verursacht hat.

Im Rahmen einer bereits veröffentlichten Unfallflucht (PM v. 02.08.21) am Dorfgemeinschaftshaus in Germerode bittet die Polizei nochmals um Zeugenhinweise. Dort war es am 31.07.21 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr zur Beschädigung eines Pkw Toyota gekommen an dem ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand, wobei im Zuge der Ermittlungen die Identität des Verursachers nicht eindeutig geklärt werden konnte. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein E-Bike der Marke "Cube" in Eschwege gestohlen. Das Rad war in diesem Zeitraum gesichert im Fahrradständer vor der "Schloss-Apotheke" abgestellt. Als der Geschädigte zu seinem E-Bike zurückkehrte, fand er nur noch das durchtrennte Spiralschloss vor. Der Schaden wird mit 2299 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

In Waldkappel musste am gestrigen Sonntagabend, um 19:30 Uhr, die Polizei einschreiten, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich kam. Nach Angaben der Geschädigten wurde sie von ihrem 58-jährigen Lebensgefährten im Verlauf eines Streites daran gehindert, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Dabei zog sie sich Verletzungen an Hand und Gesicht zu. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Hasen kollidierte am Sonntagvormittag ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen, der auf der K 28 von Sontra kommend in Richtung B 400 unterwegs war. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Fahrraddiebstahl

Ein grau-silberfarbenes Fahrrad der Marke "Cube Race one" im Wert von 1100 EUR wurde in der Nacht vom 07./08.08.21 in der Bahnhofstraße in Herleshausen gestohlen. Das Mountainbike war auf einer Veranda, die zur Straße gelegen ist, abgestellt, von wo es abtransportiert und entwendet wurde. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 13:05 Uhr kollidierte gestern Mittag ein 68-Jähriger aus Kassel, der mit seinem Pkw auf dem Gelände der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau ausparkte. Dabei beschädigte er mit dem Fahrzeug einen nebenstehenden BMW Mini auf der gesamten Beifahrerseite. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Kelleraufbrüche in Hessisch Lichtenau

Zwischen dem 05.08.21, 17:00 Uhr und dem 07.08.21, 08:00 Uhr wurde in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Auf noch unbekannte Art und Weise gelangten der/ die Täter in das Haus und brachen im Keller zwei Türen auf. Aus einem Kellerraum wurde ein Behältnis mit diversen Kleinteilen (Muttern, Schrauben, Bolzen pp.) entwendet. Aus dem anderen aufgebrochenen Kellerraum wurde ein Satz Fahrzeugreifen auf Felge im Wert von 800 EUR entwendet.

Im Karpfenfängerweg in Hessisch Lichtenau wurde am Samstagmorgen, um 09:59 Uhr, festgestellt, dass unbekannte Täter über ein Kellerfenster in den Keller ein Einfamilienhaus eingedrungen waren. Da nichts entwendet wurde, blieb es beim Sachschaden

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

