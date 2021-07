Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsalarm im Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 22:30 Uhr, wurde im Kaufland in der Wiesenstraße Einbruchsalarm ausgelöst. Mitarbeiter des Marktes waren noch zugegen und stellten sofort fest, dass ein Fenster im Bereich des Bistros weit geöffnet war. Da der Alarm aber erst jetzt ausgelöst wurde, muss das Fenster erst nach Aktivierung des Alarmes geöffnet worden sein. Ob hier ein Versehen vorlag oder sich das Ganze als versuchter oder gar vollendeter Einbruch herausstellt, muss noch ermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

