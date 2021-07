Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch in der Alten Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 09:00 und 16:15 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses, Alte Winzler Straße 18, ein. Die Haustür stand offen, die Wohnungstür wurde wohl mit Gewalt aufgedrückt. Teile der Schränke wurden durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Am Türschloss entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 200 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

