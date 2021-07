Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau verletzt sich mit einem Messer selbst

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, wurde die Polizei über eine stark blutende Frau in der Rotenbühlstraße informiert. Die Frau blutete stark am Hals und wurde bereits von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Nach eigener Aussage sowie Zeugenaussagen hatte sie sich die Stichwunde selbst zugefügt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. pips

