POL-D: Verkehrsunfall in Holthausen - 69-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Donnerstag, 15. Juli, 2021, 11:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Holthausen wurde ein 69-jährige Radfahrerin aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw (Suzuki) die Bonner Straße in Fahrtrichtung Holthausen. Unterhalb der Münchener Straße fuhr sie bei Rotlicht der Lichtzeichenanlage in den Einmündungsbereich (Verlängerung Bonner Straße) hinein. Dabei übersah sie eine 69-jährige Radfahrerin, die die Bonner Straße im Bereich einer Fußgänger-Radfahrerfurt überqueren wollte und bei Grünlicht der Ampel angefahren war. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

