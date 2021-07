Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Dreherstraße

Torfbruchstraße - 81-jährige Radfahrerin nach Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 15. Juli 2021, 11:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache prallten gestern Vormittag ein Pkw und eine Radfahrerin im Kreuzungsbereich Dreherstraße / Torfbruchstraße zusammen. Durch den Zusammenprall zog sich die 81-Jährige schwere Verletzungen zu.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw auf der Torfbruchstraße in Richtung Pöhlenweg. Hier fuhr er bei ausgeschalteter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah der 60-Jährige die 81-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg der Dreherstraße in Richtung Hellweg fuhr. Offenkundig war die Seniorin ohne zu Bremsen in den Kreuzungsbereich eingefahren und bemerkte den vorfahrtsberechtigten Pkw zu spät. Sie wurde von dem Auto des 60-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

