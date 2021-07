Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigungen an Autos

Meppen (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag ist es an der Esterfelder-Stiege zu mehreren Straftaten gekommen. Unbekannte Täter hatten ein in Höhe Hausnummer 80 geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt. Nach Auskunft des Fahrzeugeigentümers seinen noch weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Geschädigten sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

