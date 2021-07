Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verursacher nach Unfall auf A31 flüchtig

Emsbüren (ots)

Bereits am Donnerstagabend ist es auf der A31 in Höhe Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen kurz nach 20 Uhr in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem Rastplatz Bergler Feld scherte er zum Überholen eines Lkw aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 40-jährige Fahrer eines VW Passat musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Auto kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell