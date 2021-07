Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 25-jähiger Niederländer nach Unfall in Lebensgefahr

Haren (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Süd-Nord-Kanal-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Niederländer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 14.45 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger in Richtung Altenberger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gespann. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, schleuderte zurück über die Fahrbahn und stieß linksseitig frontal gegen einen weiteren Baum. Der junge Mann aus Nieuw-Dordrecht kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Opel Combo und dem Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt.

