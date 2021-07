Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: A 61 bei Süchteln und A 59 bei Langenfeld - Pkw schleudern bei Aquaplaning über die Fahrbahn- Zwei Männer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Gestern verletzten sich am späten Abend zwei Männer bei Verkehrsunfällen auf der A 61 und der A 59 schwer. Beide hatten bei Starkregen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren.

Um 21 Uhr war ein 26 Jahre alter Mann aus Solingen mit seinem Daimler auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Er verlor dann in Höhe Langenfeld in einer großen Wasserlache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn in die Ausfahrt des Rastplatzes Berghausen und prallte dort gegen einen Sattelauflieger. Die Verletzungen des 26-Jährigen werden stationär in einer Klinik behandelt.

Um 23 Uhr fuhr ein 35-Jähriger aus Göttingen mit seinem BMW auf der A 61 in Richtung Venlo. In Höhe der Anschlussstelle Süchteln geriet sein Fahrzeug bei Regen ins Schleudern, prallte gegen die Schutzplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist in beiden Fällen, ob nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für die Verkehrsunfälle gewesen ist. Die Autobahnpolizei warnt angesichts der aktuellen Wetterprognosen: Fahren Sie vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Plötzlich auftretende starke Regenschauer erfordern die volle Aufmerksamkeit. Aquaplaning kann zu einer tödlichen Gefahr werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell