POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Kamp-Lintfort - A 57 - Alleinunfall bei Regen: 26-jährige Pkw-Fahrerin überschlägt sich - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 13. Juli 2021, 20:33 Uhr

Gestern Abend hat sich eine 26 Jahre alte Frau bei einem Alleinufall auf der A 57 bei Kamp-Lintfort schwer verletzt. Sie war mit ihrem Pkw von der regennassen Fahrbahn abgekommen.

Zur Unfallzeit war die 26-Jährige mit ihrem Opel auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. In Höhe Kamp-Lintfort geriet der Pkw bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete schließlich im Grünstreifen. Die Fahrerin aus Wesel erlitt dabei schwere Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden.

