Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht im Berliner Ring

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 18:15 und 18:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden auf der Fahrbahn einen grauen Dreier-BMW-Kombi. Der BMW war am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Nr. 88 geparkt. Die hintere Tür der Beifahrerseite und der Kotflügel wurden beschädigt. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Das verursachende Fahrzeug hinterließ orangefarbene Lackreste. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell