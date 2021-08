Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Keller - Täter festgenommen

Eschwege (ots)

Um kurz nach Mitternacht wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau durch "dumpfe Geräusche" auf einen möglichen Einbruch aufmerksam. Folgerichtig informierte man die Polizei und schaute nicht selbst nach dem Rechten im Keller, wo man zu dieser Zeit glaubte, die Geräusche wahrzunehmen. Die alarmierte Streife der zuständigen Polizeistation war kurz darauf am Tatort, parallel dazu wurde die Verbindung mit der 54-jährigen Bewohnerin und der Polizei aufrechtgehalten, so dass man im ständigen Informationsaustausch war. Zwischenzeitlich wurden auch Verstärkungen der anderen Polizeistationen im Werra-Meißner-Kreis angefordert, darunter auch ein Diensthund von der Polizeistation in Sontra. Währenddessen waren aus dem Haus weitere Geräusche zu vernehmen. Ebenso wurde festgestellt, dass die Kellertür aufgebrochen worden war.

Haus durch die Polizei umstellt

Nachdem das Haus durch die Polizei umstellt war und die 54-Jährige mit ihrer Tochter das Haus unbemerkt verlassen konnte, wurde das Gebäude durch die Polizei betreten. Auf mehrere Aufforderungen durch die Polizei an den oder die Täter erfolgte keine Reaktion, so dass das Haus mit dem Diensthund Etage für Etage durchsucht wurde. Im 1. Obergeschoss konnte dann eine Person festgenommen werden. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, ob sich noch weitere Tatverdächtige im Haus aufhalten bzw. verstecken wurde das Haus weiter durchsucht, jedoch ohne weitere Tatverdächtige anzutreffen. Da der Festgenommenen gegenüber der Polizei angab Asthmatiker zu sein, wurde noch ein Rettungswagen angefordert. Hinsichtlich seines Namens fiel ihm dagegen nichts ein; "diesen würde er nicht kennen", so seine Angaben.

Bei der Durchsuchung seiner Person und seines Rucksackes konnten neben ca. 20 Gramm Amphetamine noch Schriftstücke aufgefunden werden, wonach es sich bei dem Festgenommenen um einen 36-Jährigen aus Kassel handeln dürfte, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Eschweger Kripo am heutigen Tag übernommen. Dabei konnte die Identität geklärt und bestätigt werden. Daraus ergab sich, dass gegen den 36-Jährigen noch ein Haftbefehl besteht, so dass dieser der JVA überstellt wird. Zu dem gestrigen Einbruch und den Kelleraufbrüchen in den vergangenen Tagen in Hessisch Lichtenau macht der 36-Jährige bislang keine Angaben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell