Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit zwei schwer Verletzen

Büren (ots)

(md) Am Freitag, den 05.03.2021 kam es am frühen Nachmittag auf der L776 in Fahrtrichtung Büren zu einem Auffahrunfall mit zwei schwer Verletzen.

Ein 49-jähriger Muitsubishi-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr die L776 in Fahrtrichtung Büren. Er gab an, dass er verkehrsbedingt auf Höhe einer Nothaltebucht stark abbremsen musste. Daraufhin prallte eine 24-jährige Audi-Fahrerin, die dahinter fuhr, auf das Heck des Mitsubishi auf.

Beide Fahrzeugführer müssten vom Rettungsdienst schwerverletzt in Paderborner Krankenhäuser verbracht werden. An den beiden Pkw entstanden hohe Sachschäden, die Wagen waren nicht mehr fahrtüchtig. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgebunden und beseitigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell