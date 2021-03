Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen den Baum gefahren - Zwei Verletzte und Totalschaden

Paderborn-Elsen (ots)

(ob) Auf der K28 (Elser Hude) ist am späten Samstagabend ein Fahrzeugführer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die beiden schwerverletzten Insassen (37 J. und 33 J.) konnten das Fahrzeug vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen.

Der 37-jährige Fahrer war mit seinem 33-jährigen Beifahrer in einem Pkw, Mercedes, B-Klasse, auf der K28 aus Richtung Sande in Fahrtrichtung Wewer unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und kam an einem Baum des dort angrenzenden Waldstücks zum Stehen. Die beiden Insassen verletzten sich durch den Zusammenstoß mit dem Baum schwer und mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell