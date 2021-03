Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Saunabereich eines Schwimmbades

33102 Paderborn (ots)

Sonntag, 07.03.2021, 07:00 Uhr

33102 Paderborn, Schützenweg

Am Sonntagmorgen wurde einem Berechtigten um kurz vor 07:00 Uhr ein Einbruchalarm in ein Paderborner Schwimmbad am Maspernplatz gemeldet. Zeitnah eintreffende Polizeibeamte konnten im Saunabereich eine offensichtlich aufgehebelte Tür feststellen. Es wurde allerdings nichts entwendet, möglicherweise wurden der oder die Täter auch durch die Polizeikräfte aufgeschreckt und ließen von einer weiteren Durchsuchung des Gebäudes ab. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

