POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Gegen 17:30 Uhr am Montag war ein 18 Jahre alter Peugeot-Fahrer auf der K2655 aus Richtung Beuerlbach in Fahrtrichtung L1066 unterwegs. Als er kurz vor der Einmündung zur L1066 sein Fahrzeug abbremsen wollte, kam der Peugeot auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß auf der L1066 mit einem Nissan einer 24-JKährigen zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Crailsheim: Unbekannte beschädigen Gebäude

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag die Fassade eines Betriebsgebäudes in der Hardtstraße beschädigt. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Unfall bei Spurwechsel - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 18:20 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer mit einem VW Transporter auf der Stuttgarter Straße aus Richtung Michelfeld kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach der Kreuzung zur Westumgehung wollte der unbekannte Fahrer mit seinem Transporter die Spur auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen dort befindlichen Fiat Ducato eines 40-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend hielten beide Fahrer ihr Fahrzeug an, woraufhin der unbekannte Fahrer ausstieg, den Fahrer des Fiat beschimpfte und sich anschließend in seinem VW von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden an dem Fiat beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise zu dem Fahrer des VW Transporters und zum Unfallhergang unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog am Montag zwischen 16:00 Uhr und 19:50 Uhr mitseinem Fahrzeug von der Karlstraße in die Schmiedstraße ein. In der Schmiedstraße beschädigte der Unbekannte einen dort geparkten Daimler-Benz und verursachte so einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer verbotenerweise von der Örtlichkeit.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grünen oder gelben PKW. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rot am See: Auto kommt auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab

Gegen 17:30 Uhr am Montag war eine 29 Jahre alte Skoda-Fahrerin auf dem gemeindeverbindungsweg zwischen Weckelweiler und Heroldhausen unterwegs. Aufgrund nicht an die Witterung angepasster Geschwindigkeit verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nachrechts von der Fahrbahn an, prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen einen Baum. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

