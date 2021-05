Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerabteil aufgebrochen

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 30. April, 17 Uhr und Dienstag, 4. Mai, 6.45 Uhr, eine Tür zu einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße aus den Angeln. Aus dem Abteil entwendeten sie drei schwarze Reisekoffer, in denen sich Kleidung befand.

