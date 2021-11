Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall mit falscher Bereifung

Ein 52-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagvormittag mit einem Anhänger gegen 09:30 Uhr die Schulstraße und bog nach links in die Straße Zum Rothölzle ein. Aufgrund der nicht passenden Sommerbereifung geriet er auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte er zwei Absperrpfosten und kam an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Langenburg: Zusammenstoß auf winterlicher Fahrbahn

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer die L1036 von Langenburg in Richtung Neuhof. Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er kam dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 28-jährigen BMW-Fahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Crailsheim: Auf Sattelzug aufgefahren

Etwa 35 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Dienstagvormittag gegen 09:00 Uhr ein 25-jähriger Ford-Fahrer befuhr die L1012 hinter einem 48-jährigen Sattelzugfahrer. Der 25-Jährige hatte seine Geschwindigkeit hierbei nicht den Witterungsverhältnissen angepasst und konnte daher nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den Sattelzug auf.

Crailsheim: Fahrzeug überschlagen

Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin war am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr auf der L2218 zwischen Westgartshausen und Neuhaus unterwegs. Da die 21-Jährige ihre Geschwindigkeit nicht an winterglatte Fahrbahn angepasst hatte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

