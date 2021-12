Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 34-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Audi A6 den VW Polo eines 51-Jährigen streifte, der im Heerweg abgestellt war. Die 34-Jährige verließ anschließend die Unfallstelle; sie konnte dennoch rasch ermittelt werden und muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Aalen-Waldhausen: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines gelben Pick-Up bzw. Pritschenwagens streifte am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr in der Hülener Straße den Pkw eines 43-Jährigen und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 20-Jährige ihren Audi am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Stiewingstraße anhalten. Ein ebenfalls 20-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Renault auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Robert-Bosch-Straße beschädigte ein 26-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13 Uhr mit seinem VW den Mazda eines 53-Jährigen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Ellwangen: 7500 Euro Schaden

Beim Einparken ihres Hyundai beschädigte eine 52-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr einen in der Straße Wolfgangsklinge geparkten Hyundai, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von 7500 Euro entstand.

Wört: Auf die Gegenfahrbahn gerutscht

Kurz vor 13.30 Uhr am Dienstagmittag befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Seat Leon die Kreisstraße 3222 zwischen Wört und Dürrenstetten. Als das Fahrzeug ins Rutschen kam, bremste der 30-Jährige wohl zu stark ab, weshalb das Heck des Pkw ausbrach und auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 73-Jährigen. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Iggingen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend befuhr gegen 20.45 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Ford Transit die L1157 beim Verteiler Iggingen. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam er von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stieß gegen einen Wegweiser. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Lorch-Waldhausen: Unfallflucht

Am Dienstag wurde zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr ein in der Vorstadtstraße geparkter Ford beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen genommen.

