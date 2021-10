Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht an geparktem Mercedes (29.10.2021)

Am Freitag wurde im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 10:35 Uhr in der Walter-Rathenau-Straße auf Höhe Hausnummer 35 ein dort geparkter Mercedes Benz C180 beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist vermutlich zu eng an dem geparkten Mercedes vorbeigefahren, hat dabei den linken Außenspiegel beschädigt und Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zum Unfallzeitpunkt sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720 8500-0 erbeten.

