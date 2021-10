Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht mit dunkelblauen Audi (29.10.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 19:15 Uhr kam es zwischen Immenhöfe und Oberbaldingen zu einer Verkehrsunfallflucht. In einer langgezogenen Kurve kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunkelblauen Audi auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem dort ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrer. Der Fahrer des dunkelblauen Audi flüchtete nach der seitlichen Kollision von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Oberbaldingen. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zum Unfallzeitpunkt sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 erbeten.

