Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Königsberger Straße entstand am Montagvormittag ein Sachschaden von circa 500 Euro. Dabei übersah die 43 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 11:45 Uhr vermutlich den vor ihr fahrenden Renault-Fahrer und kollidierte, trotz Ausweichversuchs, mit diesem. Der 45 Jahre alte Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell