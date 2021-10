Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Auenheim - Tote Jungschwäne, Zeugen gesucht

Kehl-Auenheim (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte vergangenes Wochenende zwei tote Jungschwäne auf einer Wiese am Ortsrand im Bereich "Fort Blumenthal". Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag wurde jeweils ein toter Jungschwan aufgefunden. Die Vögel könnten nach einer ersten Einschätzung der Beamten vom Fachbereich "Gewerbe/Umwelt" von anderen Tieren gerissen worden sein, möglicherweise durch streunende oder freilaufende Hunde. Hinweise zu den verendeten Schwänen werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 erbeten.

