POL-NI: Nienburg: Geldbörse aus Umhängetasche entwendet

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 27.11.2021, kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Ziegelkampstraße zu einem Taschendiebstahl. Ein 85-jähriger Mann aus Nienburg war gegen 11:00 Uhr in dem Supermarkt einkaufen gewesen. Seine Geldbörse hatte er dabei in einer getragenen und durch einen Reißverschluss geschlossenen Umhängetasche aufbewahrt. Als der Nienburger seinen Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte er fest, dass die Tasche geöffnet worden war und sich sein Portemonnaie nicht mehr darin befand. Der Mann erstattete Anzeige bei der Nienburger Polizei. Diese nahm die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls auf und weißt darauf hin, dass:

- Wertsachen möglichst körpernah, beispielsweise in der Innentasche einer Jacke und nie unbeobachtet aufbewahrt werden sollten - Geld, Kreditkarten oder andere Wertsachen nicht in den Außentaschen der Jacke, dem Einkaufskorb oder dem Einkaufswagen verwahrt werden sollten - EC-Karten und die dazugehörige PIN nicht zusammen in der Geldbörse oder der Handtasche aufbewahrt werden sollten

