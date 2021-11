Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Versuchter Raub in der Seilerstraße

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 28.11.2021, ereignete sich gegen 22:20 Uhr in der Seilerstraße in Stadthagen ein versuchter Raub. Ein 50-jähriger Mann aus Stadthagen war auf dem Nachhauseweg von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden. Der Stadthäger kam der Bitte des Mannes nicht nach und setzte seinen Weg fort. In Höhe der Kreuzung Seilerstraße/Schachtstraße kamen plötzlich zwei Personen, einer davon der eben abgewiesene, auf den 50-Jährigen zu. Die beiden dunkel gekleideten Männer fingen an, den Stadthäger derart zu bedrängen, dass dieser sich in nicht anders zu helfen wusste, als vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten und um Hilfe zu bitten. Zwei zu diesem Zeitpunkt auf der Seilerstraße unterwegs gewesene Autofahrer gingen nicht weiter auf den Mann ein und setzten ihre Fahrt fort.

Daraufhin drängten die beiden Personen, deren Gesichter mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt waren, den Fußgänger zur Seite und versuchten ihm dabei die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Um sich vor dem weiteren Angriff zu schützen, ließ das Opfer sich in ein neben dem Gehweg angelegtes Kiesbeet fallen und rief lautstark um Hilfe. Durch diese Handlung war eine Person auf das Geschehen aufmerksam geworden und aus einem angrenzenden Haus getreten. Vermutlich durch die lauten Hilferufe und das Auftauchen der weiteren Person ließen die beiden Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Opfer alarmierte daraufhin über Notruf die Polizei. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Durch den Sturz verletzte sich der Stadthäger am Fuß. Außerdem wurde seine Kleidung beschädigt.

Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Raub oder den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell