Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht

Haste (ots)

(sts) Am Freitag, den 26. November gegen 06:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren schwarzen Pkw BMW auf dem Park + Ride Parkplatz am Bahnhof Haste. Gegen 14:30 Uhr kehrte die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurück um nach Hause zu fahren. Beim Starten des Motors war das Fahrzeug dann außergewöhnlich laut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie dann festgestellt, dass der Katalysator des Fahrzeugs entwendet worden war. Das Fahrzeug muss dazu mit einem Wagenheber angehoben worden sein. Der Katalysator wurde dann abgetrennt und entwendet. Da sich die Tat am hellen Tag ereignete ist zu vermuten, dass der Hergang von Passanten beobachtet worden ist. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723-94610 entgegen.

