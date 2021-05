Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Wohnwagen aufgebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, wurde bereits am 13.05.2021 durch den Platzwart eines Campingplatzes in Bad Dürkheim, eine offenstehende Tür an einem Wohnwagen festgestellt. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür in das Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand ein blaues Vorzelt im Wert von 200 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell