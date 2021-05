Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Minderjährige mit E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ohne Erlaubnis der Eltern schnappten sich zwei 13-Jährige am 16.05.2021 gegen 16:30 Uhr die auf die Eltern zugelassenen E-Scooter und trafen sich auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Str. Dort nahmen sie scheinbar einige Einkaufswägen um den Umgang mit den Scootern zu üben. Vor Ort wurde die Übung durch die Polizei beendet und die Eltern über den Sachverhalt informiert. Auch wenn die Minderjährigen noch nicht strafmündig sind, wird die Staatsanwaltschaft wegen unbefugter Benutzung von Fahrzeugen in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell