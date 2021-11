Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Hoya

Zeugen gesucht

Hoya (ots)

(opp) Am Donnerstag, den 18.11.2021, hat ein Anwohner in Hoya seinen silberfarbenen Mercedes am rechten Fahrbahnrand der Falkenstraße, in Fahrtrichtung der Von-Kronenfeld-Straße, geparkt.

Als er sein Fahrzeug am Folgetag wieder in Betrieb nehmen wollte, musste er feststellen das die Fahrseite nicht unerheblich beschädigt war.

Offensicht wurde der Mercedes von dem Anhänger eines bislang unbekannten Fahrzeuges gestreift. Der Fahrzeugführer verließ anschließend den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Die Polizeibeamten des Hoyaer Kommissariates beziffern den entstandenen Schaden mit ca. 2500,- Euro. Etwaige Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

