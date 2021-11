Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall

Hoya (ots)

Zu einem Auffahrunfall im laufenden Verkehr kam es am Mittag direkt vor dem Feuerwehrhaus. Der entstandene Schaden war gering, der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Fahrzeuges wurde durch den Auffahrunfall jedoch leicht verletzt. Mehr Zeugen zu einem Verkehrsunfall kann man sich eigentlich nicht wünschen, denn dieser passierte genau an der Örtlichkeit der gerade dort stattfindenden Booster-Impfung. Noch ca. 100 Augenpaare sahen nicht nur den Unfall, sondern konnten im Anschluss auch direkt die Unfallaufnahme bestaunen und so die Wartezeit in der Schlange überbrücken.

