POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Rad fahrendem Kind nimmt glückliches Ende

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 25.11.2021, gegen 16.00 Uhr ereignete sich in Nienburg an der Marienstraße in Höhe der Bisquitstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rad fahrenden Kind, der noch einmal gut ausging.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 42-jährige Frau aus Landesbergen mit ihrem BMW die Marienstraße in Richtung Hafenstraße und hielt verkehrsbedingt an dem dortigen Zebrastreifen kurz vor der Bisquitstraße. Nachdem ein Fußgänger den Zebrastreifen passierte, nahm sie an, wieder anfahren zu können, übersah dabei aber einen 8-jährigen Jungen, der gerade mit seinem Kinderfahrrad in Richtung Bahnhof über den Zebrastreifen fuhr. Er hatte den PKW gesehen und angenommen, dass dieser stehen bleiben wird. Der Junge wurde von dem gerade anrollenden PKW angestoßen und stürzte zu Boden. Auch wenn der 8-Jährige angab, unverletzt zu sein, wurde er vorsorglich mit einem RTW in das Nienburger Krankenhaus gebracht. Das Kinderfahrrad stellten die Polizeibeamten sicher. Die benachrichtigten Eltern holten das Rad kurze Zeit später, zur Freude in Begleitung des unverletzten und bereits wieder entlassenen Jungen, von der Dienststelle ab. An PKW und Fahrrad entstand kein Schaden, allerdings kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen infolge sich stauenden Verkehrs. Die Polizei hebt an dieser Stelle lobend hervor, dass der 8-Jährige einen Fahrradhelm trug und trotz Tageslicht sein Fahrradlicht eingeschaltet hatte.

