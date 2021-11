Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Farbschmierereien in der Tiefgarage Hundemarkt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 25.11.2021 sind in der Tiefgarage am Hundemarkt mehrere Wände, Pfeiler, Türen, ein Parkscheinautomat und ein geparkter Pkw mit Sprühfarbe beschmiert worden.

Ein Passant meldete der Polizei Stadthagen den Vorfall am gestrigen Donnerstag gegen 14:50 Uhr. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten noch zusätzlich zu den bereits betroffenen Objekten einen mit Sprühfarbe beschädigtes Auto feststellen. Die Motorhaube des geparkten weißen VW Touran war ebenfalls mit schwarzer Farbe großflächig beschmiert worden. Die 48-jährige Halterin des Wagens konnte von den Beamten benachrichtigt werden. Sie erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Polizisten konnten am Tatort mehrere Farbsprühdosen auffinden und sicherstellen.

Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:50 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um den Bereich der Tiefgarage gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 05721/4004 0 zu melden.

