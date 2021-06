Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Freitag gegen 20.32 Uhr verließ ein 73jähriger PKW-Führer aus Düsseldorf in Kempen-Tönisberg die Autobahn 40 (Anschlussstelle Kerken) und wollte an der Einmündung mit der Bundestraße 9 (Haag)nach rechts in Richtung Kerken abbiegen. Dabei achtet er nicht auf einen 34jährigen Rennradfahrer aus Krefeld, der aus seiner Sicht von links kommend, die B 9 in Richtung Kerken befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß wobei der Radfahrer stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /UR (494)

