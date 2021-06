Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Freitag gegen 15.24 Uhr befuhr ein 78jähriger PKW-Fahrer aus Mönchengladbach in Schwalmtal-Waldniel die Straße An St. Georg in Richtung Waldnieler Straße. An der Einmündung An St.Georg / Waldnieler Straße wollte er nach links in die Waldnieler Straße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen 16jährigen Fahrradfahrer aus Waldniel, der die Waldnieler Straße, nach Ende des Radweges, in Richtung Schwalmtal-Amern befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. /UR (493)

