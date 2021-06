Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer stößt beim Abbiegen mit Radfahrerin zusammen - Radfahrerin leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ist ein 73-jähriger Deutscher aus Nettetal in Viersen von der Dülkener Straße rechts auf den Willy-Brandt-Ring abgebogen. Dabei missachtete er den Vorrang einer ihm entgegenkommenden 38-jährigen Viersenerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg verbotswidrig auf der linken Seite befuhr. Die Radlerin stürzte nicht, wurde jedoch leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 38-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand leichter Sachschaden. /mr (492)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell