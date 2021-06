POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nettetaler Polizisten machen BMW C1-Roller wieder flott - Fotoberichterstattung

Kreispolizeibehörde Viersen

Nettetal-Kaldenkirchen: Nettetaler Polizisten machen BMW C1-Roller wieder flott

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Er wurde nur drei Jahre lang gebaut, und an ihm scheiden sich bis heute die Geister: Den BMW C1 findet man entweder toll oder unmöglich. Dazwischen gibt es nicht viel. Die Beamtinnen und Beamten des Schwerpunktdiensts in Nettetal gehören ganz klar zur Fan-Fraktion des Rollers, hinter dem einmal die Idee stand, die Wendigkeit eines Zweirads mit der Sicherheit eines Autos zu verbinden. Er sollte, als die ersten Skizzen Anfang der 1990-er Jahre entstanden, auch eine Antwort sein, ein steigendes Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen und gleichzeitig auf die immer größere Verkehrsdichte in Ballungsräumen zu reagieren.

Im Hinterkopf eines Beamten war das Wissen abgespeichert, dass bei der Kreispolizeibehörde Viersen einmal ein solcher Roller im Einsatz gewesen war, dieser aber nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt wurde. Einem Umzug des Gefährts nach Nettetal stand nichts im Wege.

Allerdings war der Roller altersbedingt in Grün und Weiß gefärbt. Nun hatte BMW bei der Einstellung der Produktion zwar zugesagt, dass Ersatzteile noch garantiert zehn Jahre nachzukaufen seien - aber diese zehn Jahre waren schon 2013 um. Trotzdem gelang es den Nettetaler Beamtinnen und Beamten, einen Foliensatz im heutigen Polizeiblau bei BMW zu ordern. Dafür, dass dann alles knitterfrei auf den Roller kam, hat die Werkstatt des Polizeipräsidiums Krefeld gesorgt.

Das ist so gut geworden, dass man tatsächlich die Floskel "erstrahlt in neuem Glanz" verwenden kann. Einsatzmöglichkeiten für das Gefährt gibt es viele. Damit kann eine Polizistin oder ein Polizist gut allein unterwegs sein. Der Roller kommt auch dort gut hin, wo für die Streifenwagen kein Durchkommen ist - ein Beispiel sind die Seen wie der Venekoten- und der Dahmensee. Und wenn mal irgendwo ein Streifenwagen nicht unauffällig platziert werden kann - der Roller passt in viel kleinere Ecken.

Das Team des Schwerpunktdiensts in Nettetal freut sich jedenfalls, den C1 künftig als Begleiter zu haben. /hei/mr (490)

Kreispolizeibehörde Viersen