Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Mann entblößt sein Geschlechtsteil vor 15-Jähriger - Kripo erbittet Zeugenhinweise

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr ging eine 15-jährige Jugendliche aus Brüggen zu Fuß in Lobberich auf der Hochstraße. Dort kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Während der Fahrt entblößte der Mann seinen erigierten Penis und fing an zu masturbieren. Da die 15-Jährige unbeirrt ihren Weg fortsetzte, hielt der Mann in ihrem Sichtbereich an und masturbierte wortlos weiter. Die Jugendliche ging daraufhin schnell in Richtung Doerkesplatz weiter. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hatte leicht gräuliche, kurze Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine rote, kurze Sporthose und ein dunkelgraues T-Shirt. Die Kripo fragt nun: Wer hat zur Tatzeit oder im Laufe des Mittwochs einen Radfahrer in Lobberich gesehen, auf den die Beschreibung passt? Konnte jemand den Vorfall auf der Hochstraße beobachten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (489)

