POL-PDWO: Worms - Räder gestohlen - Auto auf Steine abgesetzt

Worms - Räder gestohlen - Auto auf Steine abgesetzt

Worms

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Hörlestraße an einem PKW der komplette Radsatz gestohlen. Die Täter montierten die 19 Zoll Alu-Räder an einem VW ab, der auf dem quer zur Fahrbahn gelegenen Privatparkplatz geparkt war. Das Auto wurde teils auf größeren Kieselsteinen, teils auf den Bremsscheiben abgesetzt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

