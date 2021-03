Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - Auto nicht abgeschlossen - Diebe hatten leichtes Spiel

Alsheim/Mettenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich Unbekannte offenbar an fremden PKW zu schaffen gemacht. In Alsheim wurde auf einem Privatgrundstück im Eschergartenpfad ein geparktes Auto durchwühlt und 60 Euro Bargeld gestohlen. Es waren keine Beschädigungen oder sonstige Aufbruchspuren erkennbar, der Geschädigte hatte vergessen sein Fahrzeug abzuschließen. Am Mittwoch, um 04:34 Uhr zeichnete in Mettenheim die automatische Videofunktion einer Haustürklingel zwei männliche Personen auf, die sich im Innenhof eines Privatgrundstücks in der Gartenstraße aufhielten. An dem dort geparkten PKW wurde versucht die Tür zu öffnen. Da das Fahrzeug verschlossen war, entfernten sich beide wieder vom Grundstück.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Was viele nicht wissen: Wer gegen die Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen verstößt und sein Kraftfahrzeug nicht gegen unbefugte Benutzung sichert, also sein Fahrzeug nicht abschließt, dem droht ein Bußgeld von 15 Euro. Zudem erlischt häufig auch der Versicherungsschutz gegen Diebstahl.

