Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Einbrüche in Gartenlauben - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0323

Bislang unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht von Mittwoch (18. März) auf Donnerstag (19. März) in mehrere Gartenlauben im Bolmker Weg eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter sowohl Türen als auch Fenster der Lauben im nördlichen Bereich der Kleingartenanlage auf. Neben Werkzeugen und Gartengeräten ließen die Einbrecher auch noch eine Lage Klopapier mitgehen. Zum Zeitpunkt der Meldung zählte die Polizei insgesamt sechs Laubeneinbrüche.

Haben Sie in den späten Abendstunden oder in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen im Bereich des Bolmker Wegs wahrgenommen? Dann melden Sie sich bitte in der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

