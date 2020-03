Polizei Dortmund

POL-DO: Anlaufstelle der Polizei in Brambauer steht aktuell nicht zur Verfügung - Bitte unterbrechen Sie die Infektionskette!

Dortmund (ots)

Die Bezirksanlaufstelle der Polizei in Lünen-Brambauer steht aktuell nicht zur Verfügung.

In den Räumlichkeiten an der Paul-Bonnermann-Straße 12 ist es leider nicht möglich, die erforderlichen Hygienestandards, die im Rahmen der Corona-Pandemie notwendig sind, einzuhalten Zu Ihrer und unserer Sicherheit stehen diese Räumlichkeiten ab heute (19. März) bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung.

Unter der Notrufnummer 110, in der Polizeiwache in Lünen und an allen weiteren Polizeiwachen stehen wir Ihnen weiterhin rund um die Uhr für Notfälle zur Verfügung.

Wenn es nicht ganz so dringend ist, freuen wir uns über einen Brief von Ihnen!

Vgl. hierzu die Pressemeldung lfd. Nr. 0304 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4548870

Ihre Polizei

