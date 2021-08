Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Langenbrand - Automat entwendet

Forbach, Langenbrand (ots)

Ein Zigarettenautomat war das Ziel von Dieben am Montagabend gegen 23:20 Uhr in den Langenbrander Straße. Zwei bislang unbekannte Männer hebelten den Automaten mit Gewalt von der Hauswand und luden ihn in einen bereitstehenden grauen oder silberfarbenen Kombi. Anschließend flüchteten sie in Fahrtrichtung Weisenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte eine dritte, bislang ebenfalls nicht bekannte Person, das Fahrzeug, bei welchem es sich um einen Mazda handeln könnte. Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer, 07225 9887-0, gebeten. /ag

