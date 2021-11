Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau: Räuberischer Diebstahl im Aldi

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 25.11.2021, ereignete sich gegen 17:55 Uhr im Aldi in Lauenau ein räuberischer Diebstahl, bei dem drei Ladendiebe einen Angehörigen des Supermarktes überwältigen und im Anschluss flüchten konnten.

Der 55-jähriger Mitarbeiter hatte in dem Lebensmittelmarkt drei Männer dabei beobachtet, wie diese mehrere Artikel unter ihrer Kleidung versteckten. Der Angestellte sprach die Personen kurz vor Verlassen des Marktes auf seine Beobachtungen an. Daraufhin stießen ihn zwei der drei Männer zu Boden und flüchten aus dem Laden. Dem Mann gelang es relativ schnell wieder aufzustehen und die Verfolgung aufzunehmen. Als er zwei der Ladendiebe in Höhe des danebenliegenden Supermarktes eingeholt hatte, wurden diese wieder handgreiflich und stießen ihn erneut zu Boden. Daraufhin liefen die zwei Täter in unbekannte Richtung davon. Der dritte Ladendieb war zuvor in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle geflüchtet. Der Angestellte wurde durch die Handgreiflichkeiten glücklicherweise nicht verletzt. Ob und wenn ja welche Waren durch das Trio entwendet worden sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei in Bad Nenndorf ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den flüchtenden Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05723/9461 0 zu melden.

Laut der Aussage des Mitarbeiters, handelte es sich bei den Flüchtigen um drei Männer im Alter von 20-30 Jahren. Die Personen waren zwischen 180 cm und 190 cm groß, hatten kurze Haare und ein ungepflegtes Äußeres.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell