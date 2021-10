Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft

Landau (ots)

Anwohner der Marktstraße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, von einem Alarm geweckt. Dieser ging vom dortigen Juweliergeschäft aus, von wo aus eine dunkel gekleidete Person wegrannte. Diese hatte augenscheinlich versucht mit einem spitzen Gegenstand die Schaufensterscheibe einzuschlagen, was aufgrund der entsprechenden Bauart misslang. Als dadurch jedoch der Alarm ausgelöst wurde flüchtete die Person fußläufig in Richtung Innenstadt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die verdächtige Person nicht mehr festgestellt werden. Gestohlen wurde bei dem Einbruchsversuch zwar nichts, jedoch entstand am Schaufenster ein Sachschaden von etwa 3500,- EUR. Zeugenhinweise zum Täter oder einer genaueren Fluchtrichtung nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/278-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell