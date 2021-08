Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - BMW entwendet

Gronau (ots)

Auf einen weißen SUV des Herstellers BMW hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Epe abgesehen. Der Wagen stand in einer Einfahrt am Kottker Esch, als die Diebe zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 06.20 Uhr, zuschlugen. Mutmaßlich überwanden die Täter mittels elektronischer Geräte das Schließsystem und starteten den Motor. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell