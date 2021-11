Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke - Personalwechsel bei der Polizeistation Steimbke

(KEM) Beachtliche 14 Jahre kümmerte sich Polizeihauptkommissar Ullrich Heyden von der Polizeistation Steimbke um die Anliegen, Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger aus Steimbke und Umgebung. Zum 01.12.2021 wird er nun durch den Leiter des Polizeikommissariats Hoya, dem Ersten Polizeihauptkommissar Frank Kolanoski, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Heyden startete im Oktober 1976 beim Bundesgrenzschutz und wechselte nach knapp elf Jahren 1987 zur Polizei Niedersachsen. Nachdem er mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Nienburg arbeitete, zog es ihn im April 2007 in die Polizeistation nach Steimbke. "Herr Heyden hat das Gesicht der Polizeistation Steimbke mit seiner ruhigen Art und seinem stets offenen Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den letzten 14 Jahren entscheidend mitgeprägt." resümiert Kolanoski. "Dafür möchte ich ihm meinen herzlichen Dank aussprechen und wünsche ihm für seinen Ruhestand alles Gute und natürlich vor allem Gesundheit!"

Auf Heyden folgt Polizeioberkommissarin Miriam Schalwig, die bereits seit kurzem in der Polizeistation tätig ist und 19 Jahre Diensterfahrung mitbringt. Nach ihrer Einstellung in den Polizeidienst im Jahr 2002 schlossen sich Verwendungen in den Zentralen Polizeidirektionen Lüneburg und Göttingen an. 2008 wechselte sie zur Polizei Hoya und versah hier auch Dienst in der Polizeistation Marklohe sowie im Ermittlungsdienst des Kommissariats.

"Ich freue mich Frau Schalwig als Nachfolgerin begrüßen zu können. Durch ihre Tätigkeiten in verschiedenen Polizeistationen und der Sachbearbeitung eines Kriminalermittlungsdienstes verfügt sie über die notwendige Erfahrung, um in Zusammenarbeit mit Herrn Dannenbring die erfolgreiche Arbeit der Polizeistation Steimbke fortsetzen zu können." so Kolanoski abschließend.

