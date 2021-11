Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Bocholt einen Firmenwagen beschädigt. Die Täter machten sich an der Beleuchtung auf der Rückseite des Fahrzeugs mit Gewalt zu schaffen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Geschehen spielte sich an der Straße Töppingsesch im Ortsteil Biemenhorst ab - dort hatte das Auto auf einem Parkplatz gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell