Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Einbruch in Baumarkt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.00 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Einbruchalarm in einem Baumarkt in der Graf-von-Soden-Straße in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter Zugang zum Objekt und versuchten in den Tresorraum zu gelangen - jedoch ohne Erfolg. Da zu vermuten war, dass noch Täter im Objekt waren, erfolgte die Anfahrt mit starken Polizeikräften. Zur Unterstützung der Fahndungs- und Suchmaßnahmen war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Über eventuelles Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen - Unfall mit Pedelec

Am Samstag gegen 14.00 Uhr befuhr eine 67 Jahre alte Pedelec-Lenkerin den Rad- und Fußweg "an der Aal" in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer. Die Dame wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Pedelec wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd - Unfall auf B29, 3 beteiligte Fahrzeuge

Am Samstag gegen 14.00 Uhr kam es auf der B29 im Bereich Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Aalen, ca. 100 Meter nach dem Gmünder Einhorn-Tunnel, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund eines verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugs musste eine 43-Jährige Pkw-Lenkerin eines BWM stark bremsen. Das dahinterfahrende Fahrzeug einer 29 Jahre alten Lenkerin eines VW Polo erkannte die Situation zu spät, sodass es zum Auffahrunfall kam. Da auch ein 72-jährigen Fahrer eines Mitsubishi nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr er auf den VW Polo auf und schob diesen wieder auf den BMW. Bei dem Unfallgeschehen wurde sowohl der 72-jährige Fahrer als auch die 43-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden: ca. 13.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 15.10 Uhr missachtete ein 70 Jahre alter Skoda-Fahrer in der Deinbacher Straße in Wetzgau-Rehnenhoff die Vorfahrt eines 28 Jahre alten Motorradfahrers. Nachdem der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete, kam er linksseitig zu Fall und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Skoda. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Zur medizinischen Behandlung der Unfallbeteiligten waren ein Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. Der Sachschaden am Pkw wird auf 1.500 Euro geschätzt, am Motorrad ca. 4.500 Euro.

